Laura Flores confirma que sufrió acoso de parte de dos famosos; ¿quiénes fueron?

La opinión pública ha vuelto a notar a Laura Flores, actriz mexicana que, después de algunos años en el anonimato, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas gracias a la relación sentimental que recién inició, aunque ahora se volvió tendencia debido a la revelación que tuvo y que, de inmediato, generó expectación entre sus cientos de seguidores.

Vale mencionar que Laura Flores y Eduardo Salazar comenzaron una relación amorosa que fue compartida por la propia actriz en el ambiente digital. Desafortunadamente, en medio de esta euforia la mexicana compartió que, en el pasado, sufrió acoso de parte de dos hombres famosos. ¿Quiénes fueron y en qué momento se suscitó este hecho?

QUE VIVA EL AMOR, Laura Flores y el presentador de noticias Lalo Salazar se dan una oportunidad y es la misma actriz y cantante quien lo confirma. pic.twitter.com/ojkNLzqc1o — Donald Palencia (@DonaldPalencia) February 26, 2025

Laura Flores revela que sufrió acoso

Durante una charla que tuvo con la revista TVNotas, Laura Flores , quien es una de las actrices más consagradas del país, evidenció que, en el pasado, sufrió acoso de parte de dos hombres del mundo del entretenimiento. Eso sí, para evitar más problemas a futuro, Laura se mostró reacia a mencionar el nombre de estos elementos, lo cual causó cierta molestia de parte de sus seguidores.

“En el set me metieron mano. Antes de la escena a grabar, hubo uno que llegó por atrás, estaba separado de la mujer él. Me agarra de las caderas y me empieza a bajar la mano hacia mis genitales (...) Le dije: ‘¿qué te pasa?’, me dijo que hace mucho que no tocaba a una mujer, pues vas y te tocas el espejo, papá. Eso es ser cobarde y poco hombre”, mencionó.

🚨 Laura Flores rompió el silencio y reveló haber sido víctima de AC0S0 por parte de dos actores. 😨💥 pic.twitter.com/GEicn8ze7V — @TVNotasmx (@TVNotasmx) March 5, 2025

¿Quién pudo ser el actor que acosó a Laura Flores?

Luce complicado, por no decir imposible, revelar el nombre del famoso que acosó a Laura Flores, sobre todo, por la innumerable cantidad de telenovelas en las que participó. Pese a ello, sus fanáticos han reaccionado de manera eufórica a este mensaje, por lo que le pidieron que explique quién fue para que el escrutinio público hacia su persona sea relevante.