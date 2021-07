Laura Flores formará parte de MasterChef Celebrity.

La estrella de la pantalla chica llega a la cocina más famosa de México para deleitar el paladar de los jueces más exigentes.

La actriz Laura Flores es una de las participantes de MasterChef Celebrity y aseguró que busca divertirse y ser una buena compañera dentro de la cocina más famosa de México.

“Yo vengo a divertirme y a pasármela bien, no quiero ningún tipo de rencillas ni de historias porque yo vine a divertirme, fue lo primero que me dijeron y dije sí me voy a divertir, sí, y ser una buena compañera», indicó Laura Flores.

Pese a que su participación en MasterChef se dio de último momento, la también cantante indicó que sí sabe cocinar: “En menos de una hora fue de habla con quien tienes que hablar por la vía legal por los tiempos, tenía que pedir permiso para otra empresa para la cual estoy comprometida por los tiempos en un proyecto más adelante y el esposo y los hijos y avisarles”.

Te puede interesar: Rebecca de Alba, llega a la cocina más famosa de México.

De acuerdo con Flores, su familia está muy emocionada de la participación: “Todos somos fans de este programa, están muy emocionados muy contentos por el programa y me están echando la mejores de las vibras, entonces agarra en verano y me los voy a traer para que me acompañen y echen porras aunque sea desde casita”.

¿Quién es Laura Flores?

Laura Flores es actriz y conductora mexicana originaria de Reynosa, Tamaulipas, que nació el 23 de agosto de 1963 e inició su carrera artística a muy temprana edad.

A lo largo de su trayectoria alcanzó el éxito y la fama a través de diferentes facetas como actriz de telenovelas, series, teatro y programas estelares. En la música, logró popularizar varios éxitos en la radio de México y Latinoamérica. Ahora, descubriremos su talento culinario en la cocina más famosa de México.

Imperdible: Laura Flores se integró a MasterChef Celebrity de último momento.

Formó parte del grupo de espectáculos de Hermanos y Amigos, con los cuales llegó a países como Holanda, España y Alemania.

Posteriormente, entró al CEA para estudiar actuación en donde no tardó en conseguir su primer papel en la televisión.

Laura Flores también incursionó en la música y 1998 lanzó su primer disco “Fruto prohibido” con el apoyo del productor musical Luis de Llano y desde entonces ha sacado 12 álbumes de estudio.

Laura Flores ha participado en más de 34 telenovelas, lo que la ha llevado a colocarse entre las actrices consentidas del público mexicano.

Ahora la veremos en la cocina más famosa de México en donde demostrará sus dotes culinarias.

Te recomendamos: Conocimos a los participantes de MasterChef Celebrity.