Exclusiva: Ventaneando recorrió la residencia de Luis Miguel en Acapulco.

Aunque en la serie de Luis Miguel su casa de Acapulco es uno de los escenarios donde ocurren episodios realmente importantes en la vida del cantante, ahora es un hecho que esta propiedad es totalmente otra, a la que sirvió de marco para los romances más sonados del cantante y exclusivas reuniones de amigos.

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En exclusiva, Ventaneando logró captar imágenes del inmueble sobrevolando la zona y a continuación podrá ver lo que encontramos.

Desde esta toma aérea, se puede apreciar la magnitud de la lujosa mansión cuya infraestructura luce dañada en gran parte. Un pequeño lago, cancha de tenis, alberca, fuentes y un enorme jardín, es parte de lo que puede verse desde las alturas.

Hace unos meses, un grupo de jóvenes curiosos penetraron la propiedad sin autorización, incluso exploraron cada rincón del inmueble, a pesar de que cuenta con vigilancia. A raíz de esta invasión, la seguridad se intensificó.

Debido a ello, mientras grabamos, desde el exterior un joven que se percató de nuestra presencia salió a pedirnos amablemente que no filmáramos nada hacía el interior.

Sin embargo, ya en confianza reveló quiénes son los nuevos propietarios.

¿Tiene mucho que no viene o qué? -Desde que la vendieron... yo tengo entendido que desde que la vendieron ya estaba en ruinas, ya estaba descuidado. La compró una inmobiliaria…

Las palabras de Susana Palazuelos

Y esto fue lo que Susana Palazuelos, tía de Roberto Palazuelos, reveló sobre el futuro de tan emblemático inmueble.

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