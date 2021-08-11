Cuñado de Pablo Lyle enfrentará demandas por muerte de Juan Hernández.

El caso de Pablo Lyle y Lucas Delfino se complica.

Cuñado de Pablo Lyle enfrentará doble demanda por muerte de anciano. Los familiares del occiso y la aseguradora del auto que manejaba se lanzan contra Lucas Delfino.

Ya el hijo del fallecido Juan Ricardo Hernández Pérez les exigió a ambos involucrados una indemnización, pero ahora la compañía con la que Delfino tenía asegurado el vehículo involucrado en el incidente, también lo ha demandado.

Ventaneando tuvo acceso a los documentos de la querella que la aseguradora Universal Property de Miami, Florida, presentó el 21 de mayo pasado ante la corte criminal de Miami. Además de Lucas Delfino, también el vástago del anciano aparece demandado como representante personal de la herencia de su padre.

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¿Por qué la aseguradora demanda a Delfino y a Hernández?

Recordemos que durante el incidente en el que Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández era su cuñado el que manejaba el auto en el que iba rumbo al aeropuerto, así que la aseguradora hace un recuento de aquel 31 de marzo de 2019 cuando Delfino cortó la circulación al vehículo conducido por el adulto mayor, quien salió de su auto y golpeó la ventana del conductor quejándose de su forma de conducir.

Luego, Delfino salió de su vehículo para confrontar a Hernández Pérez, quien al regresar a su auto fue alcanzado por Lyle para enfrentarlo y golpearlo en la cabeza, el puñetazo de Lyle tiró al suelo a Hernández, lo que provocó que se golpeara en la cabeza y quedar inconsciente. El adulto mayor sufrió lesiones severas y murió a causa de estas.

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