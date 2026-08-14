“Sí eres como... ¿molesta?": Chef Édgar Núñez admite que Carmen no le caía bien al inicio de MasterChef 24/7

Carmen dio mucho de qué hablar en la semana 13 de MasterChef 24/7, en especial por los duros regaños que se llevó debido a su comportamiento, no solo por parte de los jueces, sino también por los chefs invitados. Esta situación tiene una explicación bastante lógica para el Chef Édgar Núñez, quien se acercó a la cocinera para preguntarle por qué hizo enojar a tantas personas en los últimos días y terminó reconociendo que a él tampoco le caía muy bien cuando empezó la competencia.

Así lo evidenció mientras platicaban y, cuando buscaba la palabra correcta para expresar la opinión que tenía de la tijuanense, soltó varias risas y asintió cuando Daniela y Ramahá insinuaron que su compañera tenía una personalidad difícil de soportar.

"Sí eres como, a ver cómo te lo podría decir, ¿molesta? Eres como un gusto adquirido. Porque sí, la verdad nadamás de verte, pues no. A mí me pasó igual eh", dijo el "Maestro del fuego", que ha logrado llevarse muy bien con los participantes, incluso con lo estricto que es cuando está dando instrucciones y le toca evaluar los platillos.

El Chef Édgar Núñez habló con Carmen sobre su peculiar forma de ser|ESPECIAL

¿Por qué Carmen hizo enojar al Chef Marcelo Hisaki en MasterChef 24/7?

Toda esta divertida conversación en la Dark Kitchen se derivó por el desacuerdo que tuvo Carmen con el Chef Marcelo Hisaki, el experto en sushi que les dio clases para el reto por equipos. Y es que cabe recordar, la tijuanense se llevó un duro regaño por su rendimiento en la práctica y hasta le llamaron la atención por dar supuestamente dar información incorrecta.

Al respecto, Carmen aseguró que ella solo le quiso responder una duda a Claudia sobre cómo podía encontrar los ingredientes en el mercado, pero que el profesor invitado se lo tomó a mal y la corrigió frente a los demás. "Luego luego me dijo: 'no, no se llama arroz para sushi. Y ni modo que lo interrumpiera, ya nomás me tragué la regañadota. Y le dije que me refería al mercado, pero me dijo que no y que no. Ya de ahí, toda la clase", explicó.