Rebecca Jones cuenta cómo se encuentra su estado de salud.

Hace unas semanas, Rebecca Jones acaparó las noticias al darse a conocer que estaba delicada de salud, por lo que estuvo internada en un hospital de la Ciudad de México, ahora la actriz reveló en exclusiva para Ventaneando su condición médica.

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Hola a todos en el estudio, sí de hecho ya llevo un rato aquí, de hecho, ustedes son el primer medio que les doy una entrevista

Ya ven que yo soy bastante reservada con mis cosas, pero, sobre todo, pues estuvo fuerte lo que me pasó, muy fuerte, empecé el 30 de enero, me ingresaron con neumonía, con tres bichos muy agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón

Los doctores espléndidos del ABC, la verdad que me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron, yo no sé si hubiera escuchado la palabra intubación, no sé si hubiera aceptado, pero cómo yo estaba más para allá que para acá, firme que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron

Rebecca Jones reveló la forma cómo se enfermó.

La actriz estaba trabajando en la grabación de una telenovela, cuando cayó enferma en el hospital.

Yo estaba grabando mi novela, ya llevábamos tres meses, yendo y viniendo de Los Cabos, La Paz, con muchos viajes de avión y, en un momento dado, yo creo y los doctores creen que yo me fui hacer un chequeo, como siempre me hago chequeos en el ABC en una de las veces que estuvimos en México y yo creo que ahí agarré la bacteria

Entonces, llegué en ambulancia al ABC, el primero de noviembre en la mañana y de ahí ya me internaron, la verdad que no supe nada hasta siete días después, estuve en terapia intensiva cinco o siete días, algo así, luego intermedia, y luego, o sea yo todo el tiempo tenía en mente mi telenovela que estaba haciendo, porque así somos, porque somos tan workaholic

Rebecca Jones se encuentra en un largo proceso de recuperación.

Luego de salir del hospital en donde estuvo internada, Rebecca Jones está viviendo un proceso de recuperación.

Entonces, ahorita ya estoy en recuperación en casa, pero gozando mucho mi casa, pero aparte, aprovechando que no tengo que salir porque, además, hay muchas enfermedades por todos lados

Seguir al pie de la letra sus instrucciones y, por ejemplo, no me quieren que esté acostada en la cama, quieren que esté activa en la casa para que esté más fuerte cada día, porque la verdad, un mes y medio en el hospital es terrible, hasta se te olvida cómo caminar, cómo pararte

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