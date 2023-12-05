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Exatlón México 2024
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LIZLI PATIÑO | AZULES

Lizli Patiño está lista para su revancha en Exatlón México. ¡Sigue todos los detalles por Azteca UNO!

Lizli Patiño Exatlón México

Escrito por: Zoé Navarrete

APODO: GOLDEN ARM

EDAD: 26

ESTADO: MONTERREY

DISCIPLINA: WATERPOLO

Galerías y Notas Azteca UNO