LIZLI PATIÑO | AZULES
Lizli Patiño está lista para su revancha en Exatlón México. ¡Sigue todos los detalles por Azteca UNO!
APODO: GOLDEN ARM
EDAD: 26
ESTADO: MONTERREY
DISCIPLINA: WATERPOLO
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APODO: GOLDEN ARM
EDAD: 26
ESTADO: MONTERREY
DISCIPLINA: WATERPOLO
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