Llueven críticas a Edwin Luna por someterse a cambios estéticos, ¿qué se hizo?

Es común que los artistas, cantantes y demás personas públicas se sometan a tratamientos estéticos para lucir mejor; sin embargo, hay a quienes se les pasa la mano y lejos de darse una manita de gato se echan un zarpazo de tigre. Así le pasó a Edwin Luna, vocalista de “La Trakalosa”.

El famoso cantante se volvió tendencia en redes sociales luego de revelar que se sometió a una intervención estética. En dicha publicación, Edwin Luna mostró los resultados del proceso al que se sometió, lo que le valió todo tipo de críticas.

¿Qué se hizo Edwin Luna? En la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, el cantante evidenció el proceso al que se sometió incluyendo algunos retoques en su nariz y mandíbula, mismos que sin duda alteraron el aspecto de su rostro.

“Yo creo que quedamos muy bien. No me siento inflamado, no me siento con nada, entonces para los videos musicales, las fotos, todo lo que tengo que hacer me voy a ver mucho mejor”, expresó Edwin Luna.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el cambio de Edwin Luna?

Los cambios estéticos que se hizo Edwin Luna generaron todo tipo de comentarios en redes sociales donde los internautas expresaron su malestar e inconformidad, argumentando que el vocalista de “La Trakalosa” ya se veía bien como estaba.

“La Kimberly lo trae en friega, lo quiere con cuerpo y guapo como el que se encontró en La Casa…”, “Se está afeminando cada día más, tristemente se ve que a la esposa no le gusta físicamente y siempre le está haciendo cosas que no son para hombres”, Él se ve más femenino que Kimberly”, fueron algunos delos comentarios, aunque hubo otro sector que apoyo a Edwin Luna y celebró los resultados.

¿Qué otros arreglos se ha hecho Edwin Luna?

Cabe mencionar que estos no son los únicos arreglitos que se ha hecho Edwin Luna. En 2021 reveló que usaba bótox ocasionalmente para mantener su piel más juvenil. En 2022 probó un tratamiento llamado “emface”, el cual se centra en fortalecer los músculos faciales y darles firmeza. A finales del mismo año, Luna compartió que se sometió a un trasplante capilar para mejorar su aspecto físico y ocultar su calvicie.