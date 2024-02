Callejeras | Los Que Callamos Las Mujeres

Sandra es una niña muy estudiosa y dedicada con la escuela, va en el cuadro de honor en su escuela a pesar de tener una vida dura, pues su madre Soraya y su abuela se dedican a la prostitución. Soraya no se da cuenta el daño que le hace a su hija, pues solo piensa en el dinero que puede generar vendiéndose sin importarle si Sandra está bien o no. Un día “El morro”, el jefe de Soraya, conoce a Sandra y le exige a Soraya que la meta al negocio pero la pequeña claramente no quiere, ella busca vivir su vida con un pequeño novio que tiene en la secundaria. “El morro” logra una cita con un hombre que quiere estar con Sandra pero ella alcanza a huir a última hora antes de que se aproveche de ella, su madrina la salva y le hace ver a Soraya que no está bien lo que está haciendo. Al poco tiempo se enteran de que “El morro” fue detenido por diversos cargos y ellas pueden vivir en paz dedicándose a otra cosa.