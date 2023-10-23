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Lo Que Callamos Las Mujeres| Monic y Nancy: Dos anhelos

Monic es una modelo a quien le detectan cáncer de mama, y en la clínica conoce a Nancy, una mujer que lucha por salir adelante después del cáncer.

Por: Carolina Loaiza

Monic se encuentra una pequeña bolita en el seno y decide sacar cita en el doctor, y ya en consulta, le confirman que tiene cáncer de mama, y aunque le proponen extirpar la mama, ella se rehusa y prefiere optar por quimioterapia. En el proceso, conoce a Nancy, quien también tiene cáncer de mama pero una actitud muy positiva sobre lo que viene para ella.

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