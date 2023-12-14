Lo Que Callamos Las Mujeres | Maritza: Deconstruir para construir
Maritza vive con su novio, pero su relación no es sana, ya que a la menor provocación, él reacciona de manera violenta, ya sea física o verbalmente.
La cuñada de Maritza le abre los ojos en plena comida familiar, después de ver que trae marcas en su cuello tras la reacción violenta de Gabriel, su novio. Ella le pide separarse pero él promete dejarla hacer su vida como siempre y él ir a terapia para mejorar su relación, pero todo cambia con los comentarios de su papá y hermano.