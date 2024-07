Lorena: El que la hace, la paga. Problemas de ira / Violencia intrafamiliar

Lorena va en el auto junto a su hijo Diego; está estresada porque no encuentra un lugar de estacionamiento, se topa con otra mujer y se pone a alegar de inmediato. Paola, la mujer con la que está peleando, se comporta más inteligente y se quiere mover de ahí, pero Lorena no la deja. El vigilante de la escuela le pide a Lorena que se mueva, pues ella está incurriendo en una falta por ir en sentido contrario, a Lorena no le queda de otra y lo hace, pero le jura venganza a Paola.

Diego amedrenta a Efrén en la escuela, trae las mismas acciones que su madre. Lorena no se queda de brazos cruzados y le raya el carro a Lorena en el estacionamiento de la escuela. Efrén trata de enfrentar a Diego, quien también lo amenaza. Diego le dice a su madre que Efrén no deja de molestarlo, pero ella no quiere hacerlo, pues no cree que es prudente hacerlo en medio del ciclo escolar. Paola está preocupada por la violencia que Efrén recibe en la escuela.

La violencia es normalizada en casa de Diego, su madre y su padre quieren resolver todo con violencia sin pensar en las terribles consecuencias que puede ocasionar. Paola habla con la directora de la escuela, quien no le hace caso en absoluto. Cuando Lorena es informada de que tiene que ir a la escuela de su hijo para arreglar las cosas, enfurece de inmediato. Javier, el padre de Diego, parece no querer arreglar nada, enfrente de la directora de la escuela quiere hacerse notar. Ahora Javier quiere ir contra el padre de Efrén.

El padre de Diego amenaza a el padre de Efrén en el estacionamiento de la escuela. Paola está preocupada, quiere ir con las autoridades para que les ayuden, pero su esposo no quiere, piensa que no harán nada al respecto. Cuando menos lo esperaban, Lorena y Javier son informados que tienen una orden de restricción por parte de Paola y Marcos, los padres de Efrén; enfurecen de inmediato y no se quieren quedar de brazos cruzados.

La Asociación de Padres y Maestros de la prepa donde estudia Efrén se ponen de acuerdo para suspender a Diego, temen por lo que les pueda hacer a sus hijos ya que es muy violento. Lorena y Javier están lo que le sigue de furiosos, se quieren “vengar” de la familia de Efrén. Javier le paga a unos maleantes para que le hagan daño a Marcos y su familia, mientras que Diego le mete una tremenda golpiza a Efrén y unas muchachitas lo ven y lo graban. El video de Diego golpeando a Efrén se vuelve viral de inmediato, además, lo ha dejado en coma.

La autoridad llega a casa de Efrén para detenerlo por intento de asesinato, en el momento que eso sucede también es detenido Javier, pues se resiste a la policía y quiere quitarle sus pistolas para “defenderse”. Lorena dice estar muy arrepentida de tratar con demasiada violencia a su hijo, así que decide visitar en el hospital a Efrén; cuando Lorena y Paola están discutiendo en la habitación, se despierta Efrén. ¡Un milagro ha sucedido, Efrén está consciente!

Diego está un par de meses en el Tutelar para Jóvenes, donde parece haber cambiado de parecer respecto a la violencia. Su madre lo recoge y le hace saber que dejó a su padre, quien no cambia su forma de ser tan violenta. Diego y Lorena tienen una nueva oportunidad para disfrutar su vida sin violencia.

Si sufres de violencia intrafamiliar y requieres ayuda, aquí te dejamos lugares de apoyo donde puedes acudir y/o llamar: Lugares donde puedes pedir ayuda si sufres violencia familiar.