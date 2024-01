El suicidio en adolescentes se puede prevenir con una red de apoyo.

El suicidio en adolescentes es un problema social que en algunas regiones del mundo, se ha tornado en un problema de salud pública. Diversos factores, tanto ambientales, culturales, emocionales o de salud, han incentivado en los jóvenes el hecho de privarse de la vida como una alternativa de solución radical a sus problemas personales.

Autolesionarse con el fin de privarse de la vida y lograrlo, es un fenómeno social que es indispensable analizar y prevenir, ya que no sólo se pierden valiosas vidas humanas, sino que además, se trastoca la tranquilidad de la familia, los amigos y la comunidad.

¿Cómo funciona?

El suicidio en adolescentes es un problema de salud pública que no discrimina. Jóvenes de cualquier estatus socioeconómico, cultural, educativo, racial, preferencia sexual, estado de salud, nacionalidad, sexo, etc., pueden llegar a cometer suicidio. Las investigaciones sobre el tema apuntan a que algunas condicionantes medioambientales pueden incidir en un mayor número de suicidios en adolescentes, sin embargo, los hechos confirman que no hay un perfil definido de estos.

La adolescencia es un periodo a menudo estresante en el que se producen cambios físicos y emocionales en el individuo. El estrés, la confusión, el miedo y la incertidumbre, así como las presiones sociales sobre las responsabilidades del adolescente, producen en ellos dudas sobre sus capacidades para resolver problemas y tomar decisiones. Esto puede llevar a algunos adolescentes a encontrar en la idea del suicidio una alternativa real para terminar con sus dificultades en la vida.

¿Cuáles son sus causas?

Algunos factores de riesgo relacionados con el suicidio en adolescentes son:

- Problemas emocionales. Estos pueden estar relacionados con problemas neurológicos que propician miedos extremos, ansiedad, depresión, así como baja autoestima. Este conjunto de escenarios emocionales pueden llevar a autolesiones y al inicio en el consumo de sustancias como alcohól, tabaco, drogas.

- Problemas sociales. Reducción de las amistades, aislamiento social y sentimiento de falta de apoyo familiar o social.

- Transtornos de la conducta alimentaria. Enfermedades como anorexia, bulimia, o el trastorno por atracón.

- Problemas cognitivos. Conductas hiperactivas, de riesgo físico como los retos virales que se promueven por redes sociales o situaciones personales que desestabilizan emocionalmente.

- Antecedentes familiares.

- Violencia. Situaciones de maltrato físico, psicológico, emocional, abandono, bullying escolar, ciberacoso, violencia sexual.

- Encontrarse en un periodo de duelo por alguna pérdida. La muerte de un familiar, mascota, divorcio de los padres, sentimiento de rechazo, problemas económicos, falta de empleo del padre o madre, etc.

¿Cómo se previene?

Escuchar. Es muy importante que los adolescentes encuentren en los adultos a una persona que los escuche, sin temor a ser criticados o reprimidos.

Acompañar. Los jóvenes deben percibir y sentirse acompañados en sus procesos de vida, especialmente en situaciones difíciles, como el interesarse en sus actividades, amistades, etc.

Permitir. Favorecer que los adolescentes expresen sus sentimientos y emociones, como es permitir que lloren cuando se sienten tristes, evitar prejuicios que los hagan sentir limitados. Esto permitirá un ambiente de confianza.

Empatía. Es importante ponerse en los zapatos del adolescente, para comprender sus razonamientos y su circunstancia. El empatizar con el o la menor, permitirá que se tomen decisiones en conjunto y ayudarlos a caminar en compañía y junto a ellos en los momentos difíciles.

Amor. Es de gran utilidad las demostraciones de afecto con los jóvenes. Está comprobado que las personas que son más expresivas emocionalmente tienen una menor incidencia de problemas psicológicos. Abrácelos, hábleles con amor.

Ayuda profesional. Cuando se suceden momentos traumáticos en la vida, es importante acercarse a profesionales que les compartan técnicas para superarlos. Una situación traumática puede ser un detonante de suicidio y la ayuda de un profesional puede hacer la diferencia entre el suicidio y la vida.