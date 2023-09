Cintia: Sigue latiendo. Cultura de la donación de órganos

Cintia está a puntod e convertirse en mamá por segunda ocasión, y después de un gran esfuerzo, nace su bebé, pero justo cuando se lo entregan para que lo tenga entre sus brazos, se desmaya. Aunque su esposo pregunta qué pasa, no le dan respuesta y sale de la sala de partos.

Ya afuera, el doctor le explica a su esposo, que Cintia tuvo una disminución en la presión arterial fuera de lo común, lo que hizo que su corazón no esté trabajando como debería.

Cintia se queda en el hospital en lo que logran sacarla de peligro y estabilizarla, sin embargo, lejos de mejorar, su estado empeora una noche y su corazón disminuye aún más su porcentaje al que trabaja, lo que conlleva a que se necesite forzosamente un trasplante de corazón para que pueda seguir viviendo.

Cintia está desconsolada, pues ella quiere vivir para ver crecer a sus hijos. Debido al delicado estadod e salud en el que se encuentra, está en los primeros sitios de la lista para recibir un corazón.

Descubre: ¿Qué es y cómo se lleva a cabo una donación de órganos?

Los meses pasan y el corazón no llega, por lo que su desesperación ante la situación no se hacen esperar, sobre todo cuando un posible corazón está a punto de llegar pero los estudios arrojan que no es ideal para ella, lo que la hace perder la calma.

Por otra parte, Uriel es un chico muy saludable que vive con su padre, pero una mañana al salir de casa en bicicleta, sufre un accidente que le provoca muerte cerebral. El doctor le explica a su padre que pueden tener a Uriel conectado por el tiempo que él lo decida pero que jamás volverá a despertar, y también le informa que se encontró que Uriel estaba inscrito en el Registro Nacional de Donadores de Órganos, y que debido a la buena salud que gozaba, puede salvar la vida de siete personas si él acepta que sus órganos se donen.

Te puede interesar: ¿Quieres ser donante de órganos? En estos sitos te asesoran.

Aunque para su papá no fue una decisión fácil, llegó a la conclusión de que su hijo pudo haberse registrado como donante de órganos porque su mamá falleció al no recibir un riñón que necesitaba. Por lo que decidió firmar para autorizar la donación y dar esa vida a quienes lo necesitaran.

Al recibir la noticia, Cintia no podía de la alegría de saber que podría vivir más y compartir más tiemp al lado de su familia. Y justo cuando estaban por darla de alta, el padre de Uriel llegó a su cuarto a decirle quién era. Cintia no pudo más que agradecerle por esa oportunidad de vida, y también le pidió conocer a su donador.