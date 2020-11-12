Chiquis Rivera reveló cuál fue el motivo que la orilló a divorciarse de Lorenzo Méndez: “Mi error fue cuidarlo”.

Por primera vez, Chiquis Rivera acepta que su intento de sobreproteger a Lorenzo Méndez para que no recayera en vicios, pudo haber propiciado su distanciamiento, orillándolos al divorcio.

Recuérdese, que recientemente, el propio cantante reveló que Chiquis no quería que volviera al ambiente musical, temerosa de que revirtiera la rehabilitación a la que se había sometido.

Quizás mi error fue querer cuidarlo. Querer cuidarlo de que no se metiera en problemas o cuidar nuestro matrimonio. Fue de más, quizás. De que lo apoyé, lo apoyé y lo sigo apoyando…

Quiero que le vaya bien, quiero que la gente lo apoye. Si esto esta pasando ahorita en mi vida es porque Dios lo tuvo en sus planes y tengo que aprender mi lección de vida para seguir adelante

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Y ya que hace algunas semanas se destapó su romance con el restaurantero Jorge Cueva ‘Mr. Tempo’, acepta no estar cerrada al amor, pero asegura, no necesitar a un hombre a su lado para seguir adelante con su vida.

Mi mamá siempre me enseñó que el hombre es como el postre en la vida. Así que a mí me gusta el postre. Quiero ser amada, me quiero amar, pero si tengo que salir adelante sin mi compañero porque no se dieron las cosas, no soy una persona que se derrumba

Tengo que levantarme. No estoy cerrada al amor, no estoy abierta al amor, ahorita estoy super enfocada en mí

Y admitió que, vivir su ruptura matrimonial a ojos de todo el mundo, le ha sido difícil:

Eso sí ha sido difícil. No sé cómo lo hizo mi mamá, no sé cómo lo ha hecho mucha gente que está en este medio porque sí es muy difícil

Chiquis está lanzando su nuevo sencillo ‘Me Vale’, que hiciera famoso al grupo ‘Maná’ en los noventas y que irónicamente, le queda a la medida.

La he querido grabar desde el inicio de mi carrera como cantante. De hecho, le dije a mi mamá que grabara esta canción, pero por una cosa u otra, no se hizo. Ahorita es el momento preciso y perfecto

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