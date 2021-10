Los Cadetes de Linares sufren accidente automovilístico. (FOTOS)

Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. sufrieron un aparatoso accidente tras su regreso de una presentación en Guanajuato.

Los músicos regresaban de un concierto musical cuando su automóvil se estrelló contra una valla metálica de contención.

El automóvil se quedó sin puertas y carrocería, por lo que se pudieron ver los daños ocasionados al interior del transporte por la valla metálica.

A través de un video publicado en Facebook se puede ver que la valla arrancó las puertas y la carrocería del lado del copiloto, dejando el carro completamente destruido.

Te puede interesar: J Balvin responde al veto de su canción “Perra” en YouTube.

¿Cuál es el estado de salud de Homero Guerrero Jr.?

Aunque iban nueve integrantes en el vehículo, solo Homero Guerrero Jr. salió herido de gravedad y fue trasladado al hospital para su pronta recuperación.

El pasado domingo 24 de octubre, Homero dio sus primeras declaraciones tras el accidente ocurrido en Guanajuato.

“Hola, raza. A todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios que me dio otra oportunidad”, expresó el cantante al interior de una ambulancia y sobre una camilla.

Por su parte, otro de los integrantes de Los Cadetes de Linares agradeció a Dios por esta segunda oportunidad de vida.

Gracias a Dios estamos bien; un poco golpeados, pero todo bien. Gracias a los fans por preocuparse y por sus oraciones

Familiares, amigos y colegas del gremio musical han enviado sus mejores deseos para Don Homero, tal es el caso de Los Mismos de Linares.

“Les pedimos una oración por nuestros compañeros Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr., que han sufrido un fuerte accidente en Guanajuato. Pedimos oraciones para el señor Homero Guerrero, ya que se encuentra hospitalizado por las lesiones que sufrió durante el accidente. Pronta recuperación para todos”, escribió la agrupación desde su cuenta de Facebook .

También te puede interesar: Camilo y Evaluna cantan con Índigo por primera vez. (FOTO)