Estos son los mejores memes del último capítulo de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity ha estado lleno de diversión, pero el viernes pasado vimos más memes de lo habitual, ¡chécalos todos!

Si un programa se ha caracterizado por tener a los fans más fieles y participativos de todos, ha sido MasterChef México. Durante todas sus temporadas, es tendencia nacional y hasta mundial, ¡y el público siempre se une, especialmente en Twitter, para comentar y hacer memes en tiempo récord!

Desde la temporada uno de MasterChef México y MasterChef Junior, una tradición son los memes, ¡y el tiempo en que los hacen! No pasa ni un minuto del momento en televisión, cuando ya se viralizó un meme, ¡es increíble el amor, gusto y creatividad del mexicano, no somos potencia mundial porque no queremos!

Han pasado muchos años desde que el pequeño Roy, participante de MasterChef Junior, llorara viendo un video de sus papás mientras cocinaba y volteaba su sope de chapulines con unas pinzas para que no se le quemaran, ¡y sigue siendo meme en todas las versiones posibles! Desde imagen, gif, ¡y ahora hasta sticker!

¿O qué nos dicen de la imagen de nuestra querida Honorina diciendo “sí, Ched” con cara empoderada? Han pasado muchos años desde que fue la campeona de la cocina más famosa de México, y sigue vigente su meme.

Por primera vez en México, llegó el formato que todos los fans esperaban, MasterChef en su versión Celebrity. Muchos tenían sus reservas, pues no entendían cómo sería el programa si muchos famosos no sabían cocinar, ¡pero ha sido sorpresa para todos! Pues han preparado platillos espectaculares, son muy divertidos y esta versión es súper entretenida.

Obviamente los memes no se podían quedar atrás esta vez, así que te presentamos los más virales del viernes pasado. Las estrellas esta vez fueron nuestra querida Laura Zapata, quien presentó un platillo lleno de imaginación, ¡y Daniela “Bebeshita” que con sus ocurrencias hace reír muchísimo!

