Luis de Alba cuenta cómo va su recuperación tras operación de cadera.

Luis de Alba se recupera poco a poco tras su cirugía en la cadera.

Luis de Alba se encuentra viviendo un proceso de recuperación complicado, pero en exclusiva para Ventaneando nos muestra su casa.

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Bienvenidos a mi casa, ayer fue la primera vez que me levanto de la cama; yo quería antes pero me dijo el doctor que me espere, entonces voy poco a poco. Tengo un especialista en fisioterapia y poco a poquito me paro

El comediante tuvo días sumamente complicados, pero agradece la ayuda y comprensión que ha recibido de todos.

A todos les doy gracias, no me imaginé que mucha gente se hubiera preocupado, entre ellos una gente que destaca; el doctor Julio Ramos que hoy está cumpliendo años. Con él y su equipo me la he pasado como ‘pirrilín verdadero’, me mandaron un avión que es ambulancia, uno de los mejores lugares de Guadalajara, el doctor y el equipo de él me pusieron especialistas para todo… estoy en las mejores manos

De quien menos me lo imagino, recibí ayuda. Imagínate, con el apoyo de Dios primero, ustedes, de mis amigos y con las ganas de pisar escena, otra vez

Finalmente, el actor habla de la forma en que ha enfrentado la convalecencia en su hogar.

Es pesada la convalecencia porque adaptaron por instrucciones del doctor que mi recuperación fuera en mi casa. Le doy gracias a Dios, también estoy recibiendo unas sesiones de rehabilitación en la alberca, en el Gimnasio Olímpico de aquí de Jalisco. Yo hago de cuenta que me voy a Puerto Vallarta.

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