Califican a Julián Gil como “machista” tras desafortunado comentario sobre mujeres.

Fue en la conferencia de prensa de la obra 'Divorciémonos mi amor' donde Julián Gil fue cuestionado respecto a la parte femenina de su personaje, el actor hizo un desafortunado comentario machista en el que atribuyó las labores domésticas a la mujer.

La exploto diariamente no solo en la obra, yo creo que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina, yo por ejemplo en mi casa soy el rey femenino, yo soy el que cocina, plancha, lava, es lo que me gusta, me apasiona

Luego de esas declaraciones, el histrión no pudo evitar ser cuestionado más a fondo por las reporteras, cuestionándole si entonces los quehaceres domésticos eran actividades propiamente de mujeres.

Lo que te quiero decir es que yo en mi casa soy la mujer de la casa, o sea que si yo te digo que soy el hombre de la casa y entonces no limpio ni cocino, cuál de los dos te digo

Pese a las explicaciones de las periodistas, el actor insitió en que él disfruta de hacer los quehaceres domésticos.

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A Julián Gil no le quita el sueño casarse con Valeria Marín

Respecto a si pretende casarse con su actual novia, Valeria Marín, el actor aseguró que es una acción que no considera necesaria porque realmente se comportan como si ya estuvieran en matrimonio.

Nosotros estamos casados, estamos viviendo juntos, somos una pareja, no es algo que nos quite el sueño porque somos muy felices

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