Alejandra Guzmán exhibe el engaño de Mayela Laguna a su familia
En medio de la polémica que vive Luis Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán salió en defensa de su hermano, explicando un poco de lo vivido con Mayela Laguna.
Por medio de una entrevista exclusiva con Pati Chapoy, Alejandra Guzmán reveló el sufrimiento que ha pasado su hermano por el engaño de Mayela Laguna.
Ha sido duro ver el sufrimiento de mi hermano, el engaño y el duelo que está viviendo, haya sido de un día para otro y que te arranquen del corazón, un amor tan grande
Además, la cantante habló sobre los problemas que tuvo su familia con Mayela Laguna, afirmando que trató de extorsionarlos, entre otras cosas.
Alejandra Guzmán aclara los rumores sobre quién se quedará su herencia
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Entonces, pienso que tiene, todo lo malo, algo bueno dentro, y pienso que cuando se sabe la verdad, es más fácil acercarte, hablar y el amor no se va, pero sí se acomodan de una mejor manera las cosas, porque no me gusta que extorsionen a mi familia, hasta ahí llegó, a robo de la casa de mi mamá, extorsión, mentiras, abusos, muy feo
¿Quién va a estar en el testamento de Alejandra Guzmán?
En medio de la polémica, la cantante ha revelado qué va a pasar con su testamento, pues han surgido varios rumores sobre el tema.
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Que no se lo merecen, ni mi hermano, ni mi madre, ni yo, ni el niño, ni nadie. No eso fue un chisme tras otro, pero lo sabrán cuando me muera, ahí cuando me muera les contaré a quién le voy a dejar mis cosas, mejor me las gasto, para eso soy buena. Hay que gastárselo antes…