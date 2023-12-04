Alejandra Guzmán exhibe el engaño de Mayela Laguna a su familia

Por medio de una entrevista exclusiva con Pati Chapoy, Alejandra Guzmán reveló el sufrimiento que ha pasado su hermano por el engaño de Mayela Laguna.

Ha sido duro ver el sufrimiento de mi hermano, el engaño y el duelo que está viviendo, haya sido de un día para otro y que te arranquen del corazón, un amor tan grande

Además, la cantante habló sobre los problemas que tuvo su familia con Mayela Laguna, afirmando que trató de extorsionarlos, entre otras cosas.

Alejandra Guzmán aclara los rumores sobre quién se quedará su herencia

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Entonces, pienso que tiene, todo lo malo, algo bueno dentro, y pienso que cuando se sabe la verdad, es más fácil acercarte, hablar y el amor no se va, pero sí se acomodan de una mejor manera las cosas, porque no me gusta que extorsionen a mi familia, hasta ahí llegó, a robo de la casa de mi mamá, extorsión, mentiras, abusos, muy feo

¿Quién va a estar en el testamento de Alejandra Guzmán?

En medio de la polémica, la cantante ha revelado qué va a pasar con su testamento, pues han surgido varios rumores sobre el tema.

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