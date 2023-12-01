Maribel Guardia es prudente ante las desafortunadas críticas de su consuegra
Luego de las fuertes declaraciones de su consuegra, Maribel Guardia tomó la decisión de no hablar del tema, pues respeta a su nuera.
Maribel Guardia, reacciona a las críticas que recibió de su consuegra, la mamá de su nuera Imelda Garza, el día que conmemoró el día de muertos, junto con su nietecito Julián, y es que Doña Imelda Tuñón, prácticamente la calificó de obsesionada con la muerte de su hijo, Julián Figueroa, deseándole que se fuera a reencontrar con él, en el más allá.
Pues mira, es que yo no voy a platicar de eso, porque justo, es familia de Ime, a Ime la quiero mucho y bueno fue muy desafortunado, pero que Dios la bendiga. Yo lo que hago es cuidar a Ime, quererla, protegerla y por supuesto a mi nieto, todo el tiempo que me lo permita, la voy a proteger…
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Ella quiso, claro, ya parece, si ella se hubiera querido ir y llevarse al niño, pues yo no hubiera podido hacer nada, pero también entiendo que no es mi hijo, es mi nieto y que en algún momento Ime va hacer su vida y se lo va a llevar, pero el tiempo que yo lo tenga, voy hacer la más feliz del mundo, los voy a cuidar y proteger a los dos, a él siempre, por supuesto
¿Dónde va a pasar las fiestas Maribel Guardia?
La famosa actriz, ha revelado los planes que tiene para las fiestas de diciembre, donde va a estar con su familia.
Ah sí, si Dios quiere en año nuevo, ella va a ir con su familia, yo me voy a ver a mi mamá, que ahorita la tengo aquí conmigo, pero ya se va en estos días y paso la Navidad con ella y en Año Nuevo, la pasamos, nosotros la familia que vivimos en la casa que vivimos juntos
A casi 8 meses de la muerte de su hijo, Maribel asegura que las oraciones y el cariño del público, son las que la han mantenido de pie.
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Ha sido el peor año de mi vida, sin lugar a dudas, es horrible, pero también agradecida con Dios, porque me dio a un hijo maravilloso, porque tengo tantos recuerdos de él, porque tengo que continuar viviendo por Dios y por él, no sé qué hubiera hecho sin el cariño del público, que siempre ha sido increíble…