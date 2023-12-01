Maribel Guardia es prudente ante las desafortunadas críticas de su consuegra

Maribel Guardia, reacciona a las críticas que recibió de su consuegra, la mamá de su nuera Imelda Garza, el día que conmemoró el día de muertos, junto con su nietecito Julián, y es que Doña Imelda Tuñón, prácticamente la calificó de obsesionada con la muerte de su hijo, Julián Figueroa, deseándole que se fuera a reencontrar con él, en el más allá.

Pues mira, es que yo no voy a platicar de eso, porque justo, es familia de Ime, a Ime la quiero mucho y bueno fue muy desafortunado, pero que Dios la bendiga. Yo lo que hago es cuidar a Ime, quererla, protegerla y por supuesto a mi nieto, todo el tiempo que me lo permita, la voy a proteger…

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Ella quiso, claro, ya parece, si ella se hubiera querido ir y llevarse al niño, pues yo no hubiera podido hacer nada, pero también entiendo que no es mi hijo, es mi nieto y que en algún momento Ime va hacer su vida y se lo va a llevar, pero el tiempo que yo lo tenga, voy hacer la más feliz del mundo, los voy a cuidar y proteger a los dos, a él siempre, por supuesto

¿Dónde va a pasar las fiestas Maribel Guardia?

La famosa actriz, ha revelado los planes que tiene para las fiestas de diciembre, donde va a estar con su familia.

Ah sí, si Dios quiere en año nuevo, ella va a ir con su familia, yo me voy a ver a mi mamá, que ahorita la tengo aquí conmigo, pero ya se va en estos días y paso la Navidad con ella y en Año Nuevo, la pasamos, nosotros la familia que vivimos en la casa que vivimos juntos

A casi 8 meses de la muerte de su hijo, Maribel asegura que las oraciones y el cariño del público, son las que la han mantenido de pie.

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