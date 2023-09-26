Luis Enrique Guzmán le responde a Mayela Laguna con un comunicado

Luego de las fuertes declaraciones de Mayela Laguna en los últimos días, Luis Enrique Guzmán lanzó un nuevo comunicado para responder a sus palabras y dejar en claro su postura.

En relación a todo lo expresado en diferentes medios de comunicación de manera reciente por diferentes personas, es mi deseo aclarar que nunca ha sido mi intención atacar o dañar a nadie en particular. Esto no es una guerra, sino solo el ejercicio de un derecho ante un tribunal competente, el resultado obtenido de tal petición, será respetado con previas prerrogativas procesales que me conceden las diversas legislaciones aplicables

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Es importante puntualizar que, no estoy demandando la custodia del menor, tal y como consta en el expediente judicial correspondiente, dado que las cosas no son como se han venido manejando. Jurídicamente ese hecho construiría un acto contradictorio a la petición legalmente de mi persona

¿Cuál es el objetivo del comunicado?

Luis Enrique Guzmán ha dejado en claro, que no quiere generar una polémica con sus palabras, ya que todo debe ser manejado por medio de las instituciones correspondientes.

Quiero ser responsable por lo aquí expresado de forma respetuosa, en ese sentido pido reciprocidad y si no expreso más, es porque las controversias de orden judicial, las dejo en las manos de los órganos y autoridades correspondientes, ya que ese es el espacio en donde se deben de dirimir las controversias que por diferentes circunstancias no se pudieron avenir entre dos personas

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