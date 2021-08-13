Luis Miguel se dejó ver por un paparazzi en Los Ángeles, ¿será él?

Luis Miguel fue captado con su actual novia Mercedes Villador.

Luis Miguel presuntamente se dejó ver por un paparazzi en Los Ángeles, ¿será él? Un video muestra al cantante mexicano a su entrada en un restaurante acompañado de su nueva conquista, pero se duda si es él o solo una persona que se parece a él.

Ventaneando transmitió unas imágenes donde se ve a 'El Sol' con un total black outfit, cubrebocas y caminando de la mano de una sensual rubia hacia el exclusivo lugar. En el camino, los fotógrafos no dudan en perdirle que voltee y les regale una foto.

Acto seguido, el cantante mexicano camina despacio con su pareja, ambos custodiados por un guarura e incluso llega un momento en que se quita la mascarilla.

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¿Era Luis Miguel o se parece a Luis Miguel?

La gran duda es si el hombre del video realmente es Luis Miguel, pues este lució el cabello un poco largo en singular coleta que sería poco usual para él en su look.

Eso no es todo, un fan que supuestamente celebraba su cumpleaños, compartió una fotografías donde comenta que se pudo acercar a su ídolo sin problemas. Sin embargo, en las instantáneas compartidas por la mujer, resulta que el cantante no se parece mucho a como estamos acostumbrados a verlos y surgió la interrogante respecto a si verdaderamente es él.

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