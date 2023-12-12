Luisito Comunica se lanza en contra del récord Guinness de Kimberly Loaiza: ¿Qué dijo?

En el vertiginoso universo de YouTube, donde los récords son la moneda de cambio y la competencia es feroz, la reciente hazaña de Kimberly Loaiza ha desatado una tormenta digital.

La famosa creadora de contenido mexicana hizo historia al lograr que su canal de YouTube se erigiera como el de mayor número de suscriptores entre todos los hablantes de español. Sin embargo, este hito no ha estado exento de controversia.

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

¿Qué dijo Luisito Comunica en su crítica al récord Guinness de Kimberly Loaiza?

Las aguas se agitaron aún más cuando Luisito Comunica, una de las figuras más icónicas de la plataforma, irrumpió en Instagram para desafiar el logro de Loaiza. En sus historias, dejó caer una bomba digital que dejó a sus seguidores boquiabiertos, pues dio a entender que Kimberly no se merece ese récord.

Quiero hablar de un tema que no me incumbe. Nadie me pidió mi opinión y me va a traer polémica innecesaria. Es un error, yo lo sé, pero me encontré con la noticia de que a Kimberly Loaiza le dieron un Récord Guinness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo (…) La cosa está muy cool y es muy buena, pero no es verdad. No es en contra de Kim, sino contra la organización porque en qué momento dieron este premio.

El youtuber, conocido por su sinceridad, aclaró que su objeción no está relacionada con el talento de Kimberly Loaiza como cantante y creadora de contenido, sino con una cuestión de números.

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De acuerdo con las estadísticas compartidas por Luisito Comunica, el canal de Loaiza no es el que ostenta el título de tener más suscriptores, señalando directamente a figuras como Fernanfloo, Germán Garmendia y Badabun.

“Luisito Comunica”:

Por las historias de @LuisitoComunica sobre el récord Guinness que recibió recientemente Kimberly Loaiza. pic.twitter.com/iYQfiDar5B — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 11, 2023

¿Cuántos suscriptores tiene Kimberly Loiza?

Los números no mienten: Kimberly Loaiza se sitúa en el cuarto lugar con 43.5 millones de suscriptores, mientras que Badabun lidera la tabla con 47.2 millones, seguido de cerca por Fernanfloo con 46.7 millones, y Hola Soy Germán con 43.6 millones.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Ante el audaz reclamo de Luisito Comunica, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla digital. Algunos internautas tildaron al influencer de envidioso, acusándolo de no poder soportar el éxito ajeno, mientras que otros respaldaron su posición argumentando que la estadística no miente.

Además, las teorías de conspiración también hicieron acto de presencia, sugiriendo que el Récord Guinness de Loaiza podría haber sido adquirido a través de métodos poco ortodoxos.

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