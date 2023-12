Lupillo Rivera confiesa si tenía pensado pedirle matrimonio a Belinda

Al parecer, Lupillo Rivera no se ha olvidado de Belinda, así como tampoco los medios de comunicación, ya que cada que pueden le preguntan sobre su fugaz romance con la cantante.

Lupillo Rivera y Belinda, compartieron créditos durante un programa de talento de canto en el 2019, fue justo ahí, donde se dio el flechazo entre ambos, aunque la cantante no se ha pronunciado al respecto, el ‘Toro del Corrido’ sí lo ha hecho, y recientemente reveló si tenía planes de boda con Beli.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA.

En entrevista con Akio Annechini de RadioShow, Lupillo Rivera confesó que sabía que su relación iba a ser temporal. “No, no, no, yo sentía que iba a ser temporal, vas viendo la situación y sabes que va a ser temporal”.

¿Belinda no quería nada serio con él? El intérprete de temas como “Grandes ligas”, “Sufriendo a solas”, “Despreciado”, “No llega el olvido” y “Borracho”, entre otras, declaró que la cantante no deseaba una relación formal con él, y aseguró que le gusta que las mujeres demuestren, si quieren algo serio o no.



¿Pensó en pedirle matrimonio a Belinda?

El cantante, aceptó que terminó con el corazón destrozado, después de su ruptura con Belinda, incluso dejó entrever que no quedaron en los mejores términos. Así mismo, explicó que él siempre se preguntó si hizo algo mal para recibir ese trato.

Yo trato de analizarme, primero para no culpar a nadie, para yo mismo culparme y yo mismo corregirme. Gracias a Dios pude disfrutar de ese momento, de ese verano y después de ese verano, ya llegó el otoño más lleno de personalidades que nadie conoce

Tan bien la pasó con Belinda que, Lupillo Rivera hasta dijo que su romance fue como la letra de una canción y de paso la cantó: “Bonitos ojos que al mirarme aquella vez me fui perdiendo y no me pude contener en sus encantos, y el aroma de su piel, lo confieso, no niego me enamoré, imaginarme sin ella no puede ser”.

