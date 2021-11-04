La tía de Luis Miguel resiente la ausencia del cantante; pide verlo.

Adua quiere volver a ver a Luis Miguel.

Adua Basteri resiente la indiferencia que Luis Miguel y sus hermanos han mostrado hacía ella desde hace muchos años, pues dejaron de llamarla y frecuentarla sin explicación alguna; no obstante reconoció que los sigue amando como la extensión que son de su desaparecida sobrina, Marcela Basteri.

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En el ocaso de su vida y desde su casa en Massa, Italia, ha mandado al cantante este mensaje a través de nuestras cámaras con la esperanza de volver a verlo a él y a sus hermanos.

No entiendo, ¿por qué has dejado de hablarme? No entiendo porque estás enojado conmigo. Me gustaría verlos, me gustaría verlos con toda mi alma. Yo lo amo, a pesar de todo, lo amo a morir, porque mi sobrina moría por sus hijos

Su opinión sobre la indigente en Argentina

Adua, por cierto, no da un solo crédito a la historia de que una indigente encontrada en las calles de Buenos Aires podría ser su sobrina desaparecida.

Esa señora que está ahí, para mí no es mi sobrina

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