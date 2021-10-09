Cristian Castro y Mijares están listos para unir sus voces en concierto.

Daniel Bisogno se fue a Estados Unidos con Mijares y Cristian Castro.

Nuestro querido Daniel Bisogno viajó hasta Los Ángeles, Estados Unidos, para realizar la cobertura del concierto de Cristian Castro y Manuel Mijares.

Los cantantes mexicanos se darán cita en el YouTube Theater este viernes para cantar sus más grandes éxitos; además realizarán un tributo a José José y Juan Gabriel.

“Mijares y Cristian Castro se presentarán juntos por primera vez, no es cualquier cosa; dos de las mejores voces en el país se van a presentar en el YouTube Theater con capacidad para 6 mil personas”, expresó Daniel Bisogno en exclusiva para Ventaneando.

“Aquí arrancan esta gira en Estados Unidos, pero es una gira que no van a llevar a México; entonces estas imágenes van a ser exclusivas para el público de Ventaneando”, continuó.

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Los conciertos comienzan a reanudarse en medio de la pandemia de Covid-19

Daniel Bisogno confirmó que se espera un espectáculo inolvidable, donde se llevarán a cabo todas las medidas de higiene ante la pandemia de Covid-19.

Cristian va a cantar canciones de Mijares y Mijares de Cristian, cada uno va a cantar sus éxitos propios y van a hacer un homenaje a José José y Juan Gabriel. Se va a poner bastante bueno

Verlos a los dos va a ser un espectáculo increíble. Vamos a estar platicando con ellos en exclusiva para Ventaneando porque nadie más está aquí. El teatro está lleno y hay pruebas de Covid-19 para toda la gente que va llegando

Nuestro querido conductor adelantó que se prepara para entrevistar a Mijares y al también conocido como Gallito Feliz.

Cristian voló desde Europa hasta México; está listo y preparado para el concierto que arrancará este día a las 11 de la noche hora de México

Me parece estupenda esta gira… platicaremos con Mijares absolutamente de todo y también con Cristian, especialmente de su visita con el Papa. Estamos muy contentos de estar aquí

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