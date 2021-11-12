Abogado de Juan Gabriel explica la situación de las propiedades del cantante.

El abogado de Juan Gabriel, Guillermo Pous, explicó la situación de la famosa casa de la que tiene poder y puede rentar Malaica Valente, suegra del hijo de 'El Divo de Juárez', Joan Gabriel Aguilera.

"La casa era de Don Alberto, efectivamente era la consentida por eso la bautiza y después por las circunstancias simplemente dejó de ser de sus preferencias, pero siempre ha sido de Joan. Una vez muerto Don Alberto, pidió que se le siguiera dando mantenimiento a cargo de Iván o de la sucesión", explicó puntualmente el asesor jurídico.

Pous especificó que Malaica Valente conoció a Juan Gabriel y se le otorgó un poder para que hiciera los arreglos de la famosa mansión, pero no está autorizada para hacer eventos "por muy buenas intenciones que se tenga de generar recursos para Joan".

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El abogado desconoce cómo está manejando Joan Gabriel Aguilera su relación familiar

Durante el enlace en exclusiva para Ventaneando, Guillermo Pous dijo desconocer cómo está llevando su situación Joan Gabriel Aguilera, luego de que golpeara a su pareja y llegara a la cárcel.

"No sé cuál es la relación personal que hoy exista.... me parece que los asuntos se están llevando de manera discreta", aclaró el abogado.

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