¡Maite aclaró que ella no se compró ningún pleito en “La Isla”!

Luego de tener una de las participaciones más brillantes dentro de La Isla: Desafío en Turquía, al ser la gran ganadora, Maite reveló que ella nunca quiso tener problemas con alguien, por lo que se mantenía al margen.

Todo esto ha sucedido en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde estuvo junto a sus compañeros de reality: Julio Camejo, Julieta Grajales, Andrés y Gualy, quienes fueron los rivales más fuertes.

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¿Cuál fue la estrategia de Maite?

Maite le hizo esta impactante revelación a Carlos ‘Chicken’ Muñoz, quien quedó impactado con las palabras de la gran campeona, ya que era la primera ocasión que participaba en un reality.

Es mi primer reality, no tienes idea de cómo estás siendo afuera y yo, sí de lo que me dije a mí misma al entrar ‘sé tú y a medida de lo posible’, porque también no sabía cómo iba a ser toda esta cuestión de la presión de ponerte al límite es ‘trata de sacar la mejor versión de ti’ porque también sé muchos de mis defectos

Sin embargo, cuando decidió enfrentar las polémicas lo hizo en contra de Julieta, pero las cosas no le salieron de forma esperada, pues ella ya tenía un grupo de fans.

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