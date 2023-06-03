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FOTOS | Maluma presume su sorprendente cambio físico, ¡así luce ahora!

A través de sus redes sociales, Maluma compartió fotografías de su antes y después. Se aplicó y ahora luce más guapo que nunca. ¡Te contamos y mostramos las fotos!

Por: Ana Patricia Pérez

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Maluma Teleferico.jpg
Maluma tomando el sol.jpg
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Maluma sonriendo (2).jpg
Maluma serio.jpg
Maluma selfie cabello rosa.jpg
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Maluma Gorro.jpg
Maluma entrenando.jpg
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Maluma con gorra (2).jpg
Maluma con gorra.jpg
Maluma comiendo tacos.jpg
Maluma Caras.jpg
Maluma cabello largo.jpg
Maluma Baño.jpg
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