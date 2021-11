FOTOS | Mamá de Christian Nodal saca las garras por su hijo.

Cristy Nodal defendió a su hijo de quienes aseguran que desde que Belinda llegó a su vida se ha hecho más tatuajes.

En redes sociales no han dejado de criticar a Christian Nodal por los múltiples tatuajes que se ha hecho en el rostro, sobre todo desde que está de romance con Belinda, quien incluso ha compartido en redes sociales imágenes de su prometido en plena sesión de tatuajes.

Uno de los tatuajes más criticados ha sido la mirada de Belinda en el pecho, así como el nombre de “Beli” cerca de su oreja y recientemente dos más que se hizo en el rostro.

Nodal por su parte hace caso omiso a los comentarios negativos y ha señalado en más de una ocasión que ama los tatuajes y no dejará de hacérselos porque definitivamente es una de sus pasiones.

Belinda por su parte se ha mostrado a favor de que su pareja se tatúe e incluso le da una que otra idea que el cantante de Regional Mexicano toma con seriedad.

Pese a las críticas, hay quienes creen que sus tatuajes son perfectos y así lo demostró un seguidor del cantante quien se tatuó en honor a Nodal, lo que de inmediato fue aplaudido por Cristy Nodal, madre del intérprete de “Botella tras botella”, sin embargo, recibió una crítica por parte de un seguidor.

“¿Qué le pasa a su hijo?, con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien, me refiero que por ser artista ese no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos está bien, pero ya en la cara. Desde que está con Belinda es otro y no es para bien, ¡qué lástima!, hable con él, todo lo que sube baja, no siempre se está en la cima”, le escribieron.

Como era de esperarse, Cristy respondió sin ‘pelos en la lengua’: “¡Ella (Belinda) es bellísima! ¡De alma y corazón! Y sólo lo apoya, si eres tradicional, mujer mexicana entenderás. Y si no, adelante con tus personas próximas a seguir. Nuestra familia no cambia, con o sin, son nuestros más auténticos amores y lo mejor es que nos respetamos y nos amamos tal cual somos, nada es culpa de nadie, somos inteligentes y de gustos estrafalarios”.

Esta no es la primera vez que la madre de Nodal sale en defensa de los ‘Nodeli’ y al parecer no será la única, así es que ya saben, si se animan a decirle algo, seguro les responderá.