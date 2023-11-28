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FOTOS | Madre de Eiza González lanza tremendo guiño a Mario Casas

Glenda Reya no confirma ni desmiente romance de su hija, pero asegura que su buen gusto viene de familia. Te contamos en fotografías.

Por: Maribel Velázquez

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Mario Casas en Roma.jpg
Eiza selfie.jpg
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Mario Casas en la nieve.jpg
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Eiza foto en el espejo (2).jpg
Mario Casas riendo.jpg
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Mario Casas en el Gym.jpg
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Mario Casas de perfil.jpg
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Mario Casas en el elevador.jpg
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