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FOTOS | ¿Madre de Piqué lanza indirecta a Shakira?

Montserrat Bernabéu ofreció una entrevista en la que exigió no hablar de su vida personal, pero parece haber lanzado una indirecta a su exnuera.

Por: Maribel Velázquez

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