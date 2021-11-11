Manda a golpear a su compañera de equipo para no tener competencia.

El mundo deportivo en la actualidad es sumamente competitivo, por lo que en ocasiones algunos atletas cometen errores con el fin de lograr un objetivo, tal como sucedió en el futbol femenil de élite.

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Fue en el partido entre PSG y Real Madrid de la Champions League donde destacó la ausencia de la jugadora de 31 años Kheira Hamraoui, quien fue golpeada el pasado 4 de noviembre.

Y es que la futbolista que regresaba a su casa después de cenar con el equipo, fue víctima de una brutal golpiza a manos de dos hombres.

De acuerdo con la información de 'L'Equipe', una familiar de la jugadora dio a conocer que la jugadora fue víctima de dos sujetos que la sacaron a la fuerza del vehículo para golpearla con una barra de hierro.

Lo más impactante del caso es que su compañera, Aminata Diallo, fue detenida la mañana de este miércoles. Y es que un informador del periódico habría confirmado que se está explorando una pista relacionada con Aminata. El posible detonante sería una rivalidad interna, ya que ambas jugadoras compiten en posiciones similares tanto en el PSG como en la Selección de Francia.

Comunicado oficial del PSG

Por su parte, la directiva del equipo ha mostrado su postura ante la situación con el siguiente comunicado.

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