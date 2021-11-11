Se vuelve la estrella de TikTok tras enumerar platillos típicos de México.

Recientemente, se hizo viral un Tiktoker que enumera todos los platillos típicos de México en menos de 2 minutos.

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EL nonbre del influencer es Isaac Hernández, quien compartió a través de su cuenta de TikTok un video en donde hace un amplio recorrido por la gastronomía mexicana.

En el visual se puede apreciar al creador de contenido presentándose a sí mismo como un mexicano promedio y al ritmo de la canción de Animaniacs, menciona cerca de 50 platillos típicos de México.

La gastronomía mexicana en resumen

Vestido con un traje negro y un corbatín tricolor, el joven comienza a señalar todos los platillos típicos de México, acompañados con una imagen descriptiva.

Hasta el momento, supera los 200 mil me gusta y su video se ha compartido, aproximadamente, más de 30 mil veces.

Entre los comentarios de los usuarios en TikTok, aplauden su creatividad, pero también hay otras personas que detectaron la falta de algunos platillos típicos de México.

Los que platillos que sí salieron

Tlacoyos, pambazos, carnitas y huaraches; además huevos divorciados, molletes, enchiladas rojas y verdes fueron algunos platillos mencionados por el tiktoker.

Aunque también destacó la presencia de los tamales en todas sus presentaciones, el guacamole y los esquites.

Por supuesto, en la selección de Isaac Hernández no pudieron faltar los frijoles, el pozole, chiles en nogada, tacos en todas sus presentaciones y las flautas con aguacate.

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