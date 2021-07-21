¿Quién tiene el registro de la marca de Manuel “El Loco” Valdés?

Iván Valdés podrá hacer la bioserie de su abuelo Manuel 'El Loco' Valdés. El nieto del cómico asegura que tiene derecho de la marca para seguir adelante con su proyecto.

Luego de que su tío Marcos Valdés pusiera en duda el documento que el comediante realizó en vida y compartió con su hija Norma, Iván cuenta con el opoyo de ella, pues tiene mas de un año que sabían que estaba bien el papel.

Ese documento está firmado por mi abuelo, lo hizo en vida porque es lo más sencillo de hacer y mi tía Norma es la que puede explotar todos los derechos de mi abuelo como tales, el nombre, el uso comercial del nombre de mi abuelo y mi tía y yo siempre hemos estado en el mismo canal, tenemos todos los derechos para que podamos hacer lo que queramos con el nombre de mi abuelo y estamos de acuerdo

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Marcos Valdés buscaría protagonizar la serie

En diversas ocasiones, Marcos Valdés ha dicho que le gustaría personificar a su padre en la bioserie porque considera que es el que más se parece a su progenitor. Sin embargo, su sobrino no coincide con ello.

El que más se parece es Cristian, bien me decía mi abuelo que era su clon pero en guapo, yo no voy a decir nada, precisamente para eso están los castings y si da el ancho, que de el ancho para eso hará castings como todos los demás

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