Margarita Portillo se defiende de los señalamientos en su contra.

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, ha acaparado los reflectores en las últimas semanas debido a las recaídas del actor y los dimes y diretes entre su esposo y su hijo Leonardo García. En las últimas horas una publicación señaló que la esposa del histrión y su hjo han despojado de todos sus bienes al actor, según un exempleado.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Margarita Portillo dijo que el supuesto exempleado “no me conoce más que por unos minutos y está levantando falsos y diciendo infamias sin ton ni son, cosas ridículas” y declaró que todo ha sido orquestado por Leonardo García.

Cuando le preguntaron si esta persona había trabajado con su hijo, Portillo dijo que no sabía a ciencia cierta ya que ella únicamente lo ha visto unos minutos en su vida. “Por lo que dice, fue hace un año... la verdad no sé eso porque yo no lo conozco, solo lo vi unos minutos en mi vida”.

¿Qué dijo Andrés García?

Sobre si Andrés García está al tanto de esto y lo que dijo, Margarita declaró que sí lo sabe y está muy molesto, pero se altera su estado de ánimo y también su salud. Cabe recordar que su esposa es quien ha cuidado de él en estos años.

En ese tenor, Margarita Portillo habló sobre la salud de su esposo y dijo que recientemente fue a verlo el doctor Ulises Rodríguez, uno de sus médicos tratantes que le aplicó una especie de vitamina que lo ha ayudado bastante con su anemia.

Así mismo, la esposa de Andrés García aseveró que será el propio histrión el que aclarará algo sobre el tema, pero no por ahora ya que está muy alterado.

¿Quién es la persona que le da los “medicamentos” a Andrés García? Al preguntarle sobre si conoce a la persona que le da los “medicamentos” que no debe tomar el actor, Portillo dijo que “eso es mentira”, pero hay otra persona que si trabajó con ellos y está pidiendo derecho de réplica al programa al que acudió el hijo de su esposo (Leonardo García).

“Esta persona está muy molesta porque dice que ni siquiera conoce al tipo este, quizá a lo que se refiera es a que Andrés toma un ansiolítico, entonces el ansiolítico necesita receta y Andrés no es para estar yendo a los consultorios”, recalcó.

“Este señor ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe y el que sí fue nuestro trabajador y que es hijo de la señora que todavía trabaja con nosotros quiere un derecho de réplica porque quiere decir que ni siquiera conoce al hombre este”, aseveró.