Margarita Portillo desconoce la existencia de una denuncia en su contra

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, rompe el silencio sobre si es verdad que existe una denuncia en su contra por violentar físicamente a su hoy fallecido esposo. Tal como lo sugirió en una entrevista su hijo, Leonardo García, hace unos meses a este programa.

Parece ser que hay algo ahí, se están viendo con los abogados, creo que hay algo por ahí de eso

No lo sé, la verdad. De verdad, no tengo idea, no tengo idea de eso. No, yo creo que, el que era así era él, hay gente que opina, por ejemplo de por qué estaba yo en mi casa, realmente nadie sabe, yo creo que fue la manera en que nuestra relación funcionara, porque hubiera sido una barbaridad

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¿Qué va a pasar con la propiedad de Andrés García?

Sobre los planes de que El Paraíso, la propiedad donde Andrés vivió sus últimos años, pudiera convertirse en una serie de cabañas y alojar a los fanáticos del actor, dijo:

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