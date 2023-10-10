Margarita Portillo desconoce la existencia de una denuncia en su contra
Margarita Portillo sigue enfrentando la polémica sobre la muerte de Andrés García, ahora se ha revelado la existencia de una supuesta denuncia en su contra.
Margarita Portillo, viuda de Andrés García, rompe el silencio sobre si es verdad que existe una denuncia en su contra por violentar físicamente a su hoy fallecido esposo. Tal como lo sugirió en una entrevista su hijo, Leonardo García, hace unos meses a este programa.
Parece ser que hay algo ahí, se están viendo con los abogados, creo que hay algo por ahí de eso
No lo sé, la verdad. De verdad, no tengo idea, no tengo idea de eso. No, yo creo que, el que era así era él, hay gente que opina, por ejemplo de por qué estaba yo en mi casa, realmente nadie sabe, yo creo que fue la manera en que nuestra relación funcionara, porque hubiera sido una barbaridad
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¿Qué va a pasar con la propiedad de Andrés García?
Sobre los planes de que El Paraíso, la propiedad donde Andrés vivió sus últimos años, pudiera convertirse en una serie de cabañas y alojar a los fanáticos del actor, dijo:
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Mucho trabajo, muchos gastos. Voy viendo de cómo le voy haciendo, no, no creo que ahorita, es que es un lugar que el simple mantenimiento, sobre todo por el clima, la humedad, el sol, la salinidad. No, no creo, no tengo cabeza para ir más allá de lo que me ocupo, lo tiene que disponer mi cuñada y nada más