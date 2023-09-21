María Elena Saldaña se expresa sobre la muerte de Benito Castro

María Elena Saldaña, ‘La Güereja’, revela en exclusiva a Ventaneando, quién es el actor que suplirá a Benito Castro en el programa que lo devolvería a las pantallas televisivas, aunque esto ya no pudo ser, debido a su inesperada muerte.

Ya está, ya se grabó, ‘El flaco’ Ibáñez

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La actriz, reveló lo difícil y paradójico que fue para ella grabar el piloto, un día después del fallecimiento de su querido papiringo.

Si yo le contara que la primer escena que me toca grabar con ‘El Flaco’, que sería la escena que iba hacer Benito, él está en un hospital, está acostado, en el hospital, está el médico, la enfermera, imagínense, o sea, esto fue el martes, Benito falleció el lunes y fue mi primer escena, cuando yo entro al foro, estaban ya grabando esa escena

El show debe de continuar, luego yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero ya qué hacemos, ya estamos ahí y seguramente a él le gustaría, que todos sus compañeros siguiéramos

¿Cómo va el fraude en el que estuvo involucrada?

Por último, así reaccionó cuando le cuestionamos cómo va el presunto fraude, en el que se vio envuelta junto a Rubén Cerda, por venderle una propiedad que Sylvia de Rugama, hermana de Jorge Reynoso, reclamaba como suya.

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