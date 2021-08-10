María Rebeca habla de su más reciente proyecto junto a ‘La Pelangocha’.

María Rebecca habla sobre su obra de teatro en el foro de Ventaneando.

María Rebeca visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de su incursión en la puesta en escena ¡Y que nos coge... la Pandemia!, donde comparte cámara con otros reconocidos actores del espectáculo mexicano.

“Estoy fascinada porque los conozco a todos ellos, son maestros de la comedia y marcaron una época muy importante. Te enamoras de todo y aprendes de todo”, expresó la artista sobre sus nuevos compañeros de trabajo.

Carmen Salinas, Luis de Alba, César Bono, Maribel Fernández, Benito Castro, Olga Sana, Carlos Eduardo Rico, Tony Balardi y La Vecina son algunos actores que comparten cámara con la bellísima María Rebeca.

“Son excelentes compañeros en escena, generosos, compartidos y han pasado por tantas cosas que suben a entregarse y a dar amor al público. Nadie quiere brillar porque todos brillan. Para mí es un placer estar ahí”, expresó para nuestros queridos conductores.

Y, aunque la obra de teatro se pospone por medidas sanitarias a causa de la pandemia de Covid-10, María Rebecca continúa preparándose hasta que las cosas mejoren.

“No queremos dejar de seguir en cartelera, pero por prudencia decidimos hacer una pausa para después retomar. Es una buena oportunidad para regresarles el amor que nos han dado”, concluyó en exclusiva para Ventaneando.

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