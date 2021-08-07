Anel Noreña y José Joel defienden el testamento de José José.

Anel Noreña Confirma que ya hay registro de la marca de José José.

Hace unas semanas, se dio a conocer un documento con el que se confirmó que Sara Sosa acudió a una corte de Miami para ser reconocida como la única familiar viva de José José y así le fuera otorgado el control del legado de su padre, que incluye las regalías de compañía Sony Music, el manejo de la empresa José José Inc. y el poder sobre la casa de Homestead, donde hasta ahora vive. A pesar de que en México, Anel Noreña, segunda esposa del cantante, fue ratificada como su heredera universal y albacea, pero ¿qué dice ella al respecto a las acciones de las denominadas Saras?

Yo no sé que tanto las señoritas sepan de leyes, que yo sepa, en mi país se emitió un testamento universal. Ellas a lo mejor son así y no saben lo que quiere decir un testamento. Ellas no creían que había un testamento, yo no sé si ellas tengan otros datos

Estamos ahorita en la adjudicación, hasta ahí te puedo decir porque no sé más. Eran cuatro pasos que se están dando, ¿qué sigue? No sé hasta que la corte nos llame. Ellas no creían que había un testamento, yo no sé si ellas tengan otros datos

Y confirmó, que incluso ya hizo el registro de la marca de José José.

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José Joel aseguró que Sarita Sosa nunca estuvo al pendiente del testamento de José José

José Joel asegura que ya es tarde para que su media hermana Sara Sosa y Sara Salazar quieran impugnar el testamento en el que José José nombró a Anel Noreña como heredera universal y albacea.

Tuvo que haber venido cuando se hizo el testamento, tuvo que haber estado para poder haber dicho ‘no estoy de acuerdo, no me parece, no quiero’. Ni enterada estaba, no había ningún interés, no había ningún seguimiento por parte de sus abogados. Ya está establecido y hecho

Aunque aún no saben a ciencia cierta a cuánto asciende la masa hereditaria, ya están listos para hacer valer el documento ante las autoridades de Estados Unidos.

No sabemos qué hay ni cuánto hay, pero en el momento que sepamos ya les diremos cómo vamos a proceder para ver que sigue. Ese documento ya se metió, se tradujo, está en la oficina del abogado

Y reiteró que las consecuencias legales en contra de Las Saras por sus acciones, dependerán solamente de las autoridades.

"No es que nosotros lo exijamos, es que a nivel legal, lo que hizo esta niña es delito de cárcel, estar jurando cualquier cosa que no sea la verdad es delito de cárcel. Solitas insisten en ponerse la soga en el cuello", concluyó.

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