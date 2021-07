Mariana Garza nunca le reprochó a su exesposo su orientación sexual.

La cantante y actriz aclaró que no fue una infidelidad la que acabó con su matrimonio como se ha dicho en diversos medios de comunicación.

Tras muchas especulaciones, Mariana Garza por fin rompió el silencio y habló de las verdaderas razones por las que, luego de 11 años y haber procreado una hija, se separó de Pablo Perroni, luego de mostrarse como una de las parejas más estables del medio.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la también cantante contó que conoció a Pablo en el Teatro San Rafael, durante la puesta en escena Regina.

Te puede interesar: Michelle Salas se muestra cual princesa de un cuento de hadas en Cannes.

Garza abrió su corazón y confesó que fue Perroni quien tomó la decisión de ponerle fin a su matrimonio: "Él decidió que ya no quería estar conmigo porque desde que lo conozco sé que él es bisexual. Había tenido algunas parejas que yo conozco y decidió que no, que ya no estaba funcionando, que ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos”.

La exTimbiriche reconoció que durante todo el tiempo que estuvieron juntos, nunca le reprochó a su exesposo su orientación sexual.

“Para mí no es algo que entienda, qué quiere decir ser bisexual y tener, sentir atracción y enamorarte de una persona, de un hombre y una mujer. No lo he experimentado, lo respeto, lo acepto. No me causa ningún conflicto, para mí moralmente no representa algo con lo que no esté de acuerdo”, indicó Garza.

Te recomendamos: Alejandro Speitzer recibió una tentadora invitación de Poncho Lizárraga.

Mariana Garza aprovechó el momento para aclarar los rumores de que una infidelidad fue la causante de que su relación con Perroni terminara: “No estoy de acuerdo con la infidelidad, no hay manera. No creo que... no se vale, yo no creo que te puedas enamorar de varias personas. Creo que puedes enamorarte de una persona y sentirte atraído o caliente por otra, pero no se vale, el amor puede durar lo que cada quien esté dispuesto que dure”, aseguró la actriz.

Por último, confirmó que no fue una infidelidad la que acabó con su matrimonio: “No es que estés enamorado y ya, es un trabajo diario, es una convicción, es un compromiso. Es un trabajo, hay que hacerlo diario y ese fue nuestro acuerdo”.

Todos hablan de: Jennifer López habló por primera vez de su separación con Alex Rodríguez.