Mariana Seoane afirma que relaciones aflictivas dañaron su salud.

Vaya que Mariana Seoane no ha visto lo duro sino lo tupido en cuanto a salud propia y familiar se refiere y, asegura que la carga emocional fue una de las razones por las que le fue detectado un tumor en las cuerdas vocales, mismo que le fue extirpado hace algunos meses.

¿Qué dijo sobre su salud?

La también cantante aseguró que han sido diversas cuestiones las que afectaron directamente su salud: “Desde que pasó la enfermedad de mi mamá, desde terminar con mi expareja, desde una pérdida que tuvo mi hermana y perdió a su bebito de seis meses. Muchas cosas que me hicieron tocar fondo”.

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Mariana Seoane aseguró que por estas razones “me salió el tumor” y agregó que esas cosas suceden por no decir por no decirlas y guardárselas. “Pero gracias a Dios estoy como nunca, feliz y sana”.

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¿Cómo está su madre?

Mariana Seoane también reveló ante los micrófonos, entre ellos los de Ventaneando, que su madre doña Estela García acaba de librar una batalla contra el cáncer por segunda ocasión. “Mi mami por lo menos ya acabó su tratamiento, ahora esperemos que su cuerpecito aguante y pueda reponerse de las quimio. Las quimios son muy fuertes pero va muy bien”.

¿Mariana Seoane le ofreció disculpas a Paty Navidad? En otros temas, Mariana le ofreció una disculpa a Paty Navidad, quien aseguró que había sido víctima por parte de ella y de Lucero mientras las tres grababan una telenovela hace ya varios años.

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“Perdóname Paty si en algún momento por algún comentario sentiste un ataque, pero no es verdad, o sea, de que haya sido un complot o que haya sido vamos a hacerle esto, no”, sentenció.

Por último, Mariana Seoane lamentó el repentino fallecimiento de Julián Figueroa y alabó la fortaleza de Maribel Guardia: “Yo creo que ella nos está dando un ejemplo tan grande como ser humano, como mujer y si ya la queríamos y la amábamos, ahora para nosotros es una heroína”.