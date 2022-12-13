A Mariana Seoane le extirparon un tumor cerca de las cuerdas vocales.

La fotografía que publicó hace unas semanas en redes sociales en la cama de un hospital, encendió las alarmas en torno a Mariana Seoane, pues estaba a punto de entrar a quirófano debido a que le fue diagnosticado un tumor en el cuello muy cerca de las cuerdas vocales.

Por fortuna, la operación para extirparlo resultó todo un éxito, según cuenta la cantante en exclusiva para Ventaneando.

Mariana confiesa el miedo que sintió al saber que tenía un tumor

Agradecida por ya pasar este trago amargo "siempre que uno entra a estos procesos donde hay un tumor y de donde existe ese miedo de que sea maligno, ¿no? y como uno empieza a cuestionarse, todo".

"Y creo que a pesar de que tuve mucho miedo, que no lo puedo negar, además era un tumor que tenía el tamaño de una pelota de golf para que entiendan la dimensión", externó.

Mariana reflexionó sobre lo vulnerables que somos.

"Cuando me levantaba se me veía aquí y era muy grande, cerquita de mis cuerdas vocales pensando, ya sabes, en todo lo que te viene a la mente cuando Dios nos pone este tipo de pruebas", expresó.

"¡Qué impresionante lo vulnerables que somos!, lo vulnerable que es la vida misma. En cualquier momento nos podemos ir; entonces, para mí el gran aprendizaje es que la salud es lo más importante", añadió.

Mariana se aferró al cariño de sus seres queridos.

Al ser cuestionada sobre ¿quiénes eran esas personas que la motivan a salir adelante? La actriz señaló: "Primero que nada, mis padres, ustedes, saben que yo no tengo hijos. Tengo hijos perrunos que también pensé en ellos".

"No quería hacerle esto a mis papás, tenía ese miedo, ¿no?; como ay Dios, no, no quiero darles este sufrimiento a mis padres y también pues, muy agradecida con mis fans", indicó.

Cuando se le preguntó sobre ¿qué pasaba por su mente en ese momento antes de entrar a la cirugía? Seoane respondió: "En realidad me despedí de mi hermana, que fue la que entró conmigo, nos abrazamos, lloramos juntas porque uno nunca sabe, estamos en manos de Dios, primero que nada y de los médicos".

Mariana se siente más fuerte y agradecida tras crisis de salud

"Y yo de lo que me acuerdo es que pensé en la Virgen y pensé en Jesús y dije. En ti confío Jesús y vámonos. Lo que va a ser, va a ser, enfatizó la cantante", cerró.