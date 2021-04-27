Maribel Guardia es criticada por FOTO con su perrito descuidado.

Maribel Guardia a lo largo de su trayectoria ha logrado cautivar a sus fans con su talento y belleza, pues comparte distintas imágenes en sus redes sociales y así se mantiene cerca de todo su público.

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Recientemente, la cantante se volvió tendencia en Twitter, aunque en esta ocasión no por su increíble e inigualable apariencia física, sino por las críticas que recibió por tener descuidada a su mascota.

La polémica fotografía

A través de una fotografía en Instagram, apareció la cantante junto a su perrito que al parecer no ha recibido un baño, ni un corte de pelo. Esta publicación la compartió por medio de sus redes sociales, donde apareció con un vestido blanco y con su cabellera recogida.

De acuerdo con la imagen, se puede observar que la famosa pasaba un grato momento, pero no contó con que los internautas la señalaron por el aspecto de su perrito que se coló en su foto.

El perrito de pelaje café aparece con mucho pelaje y un poco desarreglado; por esta razón, los usuarios de las redes sociales no dudaron en lanzar críticas en su contra e incluso la tacharon de maltrato animal.

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