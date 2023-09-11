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FOTOS | Maribel Guardia hace desgarradora petición a su fallecido hijo Julián Figueroa

La actriz y cantante ha pedido un favor a su hijo a casi medio año de su partida. Todos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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