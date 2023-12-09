Maribel Guardia e Imelda Garza más unidas que nunca

Las declaraciones desafortunadas que hizo la consuegra de Maribel Guardia, pasaron sin pena ni gloria en la relación que tiene con su nuera Imelda, pues aunque no hablaron del tema, si demostraron el gran amor que existe entre ellas.

Siempre que pueda y ella me lo permita, voy a estar cerca de ella, es una niña que la quiero mucho, es la madre de mi nieto

Aunque Imelda le decía tía, Maribel la trata como a su hija.

Es un poco regañona, hace rato me regaño, porque no comí, me mandó mensaje

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

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Últimamente, la estoy regañe y regañe, estoy como con Julián, pero es que, oye no come. La tengo que estar regañe y regañe, pero es que estos niños no aprenden

Ambas han tratado de superar la partida del hijo de Joan Sebastian, y ahora nos revela cómo ha sido para el pequeño José Julián.

Sentimos que a un niño muy feliz, creo que hemos logrado el cometido, después de que no ha estado Julián, pero de todas maneras, él a veces habla con las cenizas de su papá… Claro, él está feliz, pero sabe que pasó algo dificilísimo, que no ha vuelto a ver a su papá…

¿Qué dice de sus memes en redes sociales?

En otro tema, Maribel reacciona a los memes que le hacen por siempre estar arreglada y no aparentar su edad.

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