Maribel Guardia e Imelda Garza más unidas que nunca
Maribel Guardia e Imelda Garza, tienen una gran relación, pues entre las dos están ayudando al pequeño Julián, quien perdió hace meses a su padre.
Las declaraciones desafortunadas que hizo la consuegra de Maribel Guardia, pasaron sin pena ni gloria en la relación que tiene con su nuera Imelda, pues aunque no hablaron del tema, si demostraron el gran amor que existe entre ellas.
Siempre que pueda y ella me lo permita, voy a estar cerca de ella, es una niña que la quiero mucho, es la madre de mi nieto
Aunque Imelda le decía tía, Maribel la trata como a su hija.
Es un poco regañona, hace rato me regaño, porque no comí, me mandó mensaje
Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.
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Últimamente, la estoy regañe y regañe, estoy como con Julián, pero es que, oye no come. La tengo que estar regañe y regañe, pero es que estos niños no aprenden
Ambas han tratado de superar la partida del hijo de Joan Sebastian, y ahora nos revela cómo ha sido para el pequeño José Julián.
Sentimos que a un niño muy feliz, creo que hemos logrado el cometido, después de que no ha estado Julián, pero de todas maneras, él a veces habla con las cenizas de su papá… Claro, él está feliz, pero sabe que pasó algo dificilísimo, que no ha vuelto a ver a su papá…
¿Qué dice de sus memes en redes sociales?
En otro tema, Maribel reacciona a los memes que le hacen por siempre estar arreglada y no aparentar su edad.
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Les agradezco que siempre me levanten el ánimo, sí soy de ese tipo de mujeres que les gusta llevar la edad así, siempre arregladita, a mi me gusta ser así, pero también admiro a las mujeres que no se maquillan, que andan por la vida en chanclas, pues cada quien lo lleva como quiere, pero yo primero muerta que sencilla. No lo hago, ni por gustarle a mi marido, es por mi misma, me hace sentir bien, verme bien