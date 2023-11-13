Maribel Guardia reveló cómo se enteró de la muerte de Julián Figueroa

Durante este 2023, una de las muertes que más ha impactado al mundo del espectáculo mexicano, fue la de Julian Figueroa, hijo de Maribel Guardia, quien perdió la vida de forma repentina a los 27 años de edad.

Tras varios meses de un duelo, Maribel Guardia rompió el silencio sobre el momento en que se enteró que su hijo había fallecido, experiencia que no había querido compartir con los medios de comunicación, pues es algo que ha marcado su vida para siempre.

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

Te puede interesar: Consuegra de Maribel Guardia arremete contra la actriz

¿Cómo se enteró Maribel Guardia de la muerte de Julián Figueroa?

Por medio de una entrevista que Maribel Guardia concedió para el canal de YouTube de Matilde Obregón, la actriz reveló los detalles de la noticia que ha cambiado su vida de forma radical.

Termina la función, le doy gracias a la Virgen, estaba con mi sobrina y le digo ‘Parece que se pelearon Julián e Imelda, Marco dice que no vayamos ahorita a la casa, que vayamos a cenar algo y ya de ahí al hogar’. Él ya sabía todo y la pobre Imelda, ya había pasado el trago más amargo de su vida

Luego de ese momento, la pareja de Maribel Guardia tomó la decisión de decirle la verdad, sobre lo que estaba pasando realmente en su casa, pero todo por medio de una llamada telefónica.

También te puede interesar: Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza, así enfrentan su duelo por Julián Figueroa