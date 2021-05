Mario Aguilar rompe el silencio y “sale del clóset”.

Luego de los rumores sobre el influencer Mario Aguilar, ¡por fin se animó a gritar que es gay a los cuatro vientos! Y hasta presentó a su novio.

Uno de los influencers más fuertes en Facebook, TikTok y YouTube, Mario Aguilar, reveló que es gay y que por fin puede gritar a los cuatro vientos cuánto quiere a su novio. Te contamos los detalles de su confesión.

Mario Aguilar sale del clóset.

En una foto de Facebook, el influencer Mario Aguilar, dio a conocer su identidad de género, y es que el 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, así que aprovechó para gritarle al mundo sus preferencias y hasta presentó oficialmente a su novio, ¡bueno, más o menos! Porque en la foto no se le ve la cara, solo se puede ver su espalda y a Mario con unas flores, ¿quién será?

“Hoy puedo gritarle al mundo sin miedo cuánto te quiero” escribió Mario Aguilar en la imagen con su novio, y acompañó el texto con la bandera de arcoíris que representa a la comunidad LGBT+.

¿Quién es el novio de Mario Aguilar?

A pesar de que en la foto que subio Mario no se ve el rostro de su novio, ¡parece que todo el mundo lo sabe ya! No es un misterio como tal vez el influencer pensaba. ¿Quién es? Taambién es creador de contenido, ¡especialmente de TikTok! Su nombre es Jesús Estrada, aunque no han confirmado su relación, los fans de ambos aseguran que el tatuaje de serpiente que tiene en la mano derecha ¡es inconfundible!

Ambos son de Tijuana, ambos son creadores de contenido, ambos son súper exitosos en TikTok, se siguen en sus redes sociales, ¡Mario se la dejó muy fácil a los internautas que sabemos que no se les va una! ¿Será que pronto nos sorprendan dando a conocer su relación y compartiendo más sobre ellos en redes sociales? Estaremos pendientes.

