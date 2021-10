FOTOS | Mario Bautista tiene nueva canción y ¡y buena situación legal!

Mario Bautista está feliz por el lanzamiento de su nueva canción “Brindo”, ¡y por su favorable situación legal luego de varios meses de incertidumbre!

Nuestro querido Mario Bautista visitó el foro de Ventaneando para platicar sobre su nueva canción, su vida personal, ¡y su situación legal! Te contamos los detalles, checa las fotos AQUÍ.

Mario Bautista estrena canción y platica sobre su situación legal

Recordemos que hace algunos meses, Mario Bautista se vio envuelto en un escándalo que se viralizó en redes sociales, y es que algunas de sus “fans” lo acusaron de abuso sexual, ¡y eran menores de edad! Resulta que las chicas dijeron que Mario las invitó a Acapulco, a formar parte de uno de sus videos musicales, que viajaron de Guadalajara a la CDMX y gente que trabaja para Mario pasó por ellas y según su relato, les quitaron el celular.

Declararon que llegaron a Acapulco a una casa muy grande y con gente armada, que se espantaron pero al ver a Mario, se emocionaron mucho. Luego las invitaron a una fiesta en donde había de todo y contaron que él insistía en que se pusieran bikini y consumieran mucho alcohol. Dijeron que no se acuerdan de nada al despertar, pero que estaban seguras que habían sido abusadas...

Afortunadamente para Mario Bautista, las mismas jóvenes que lo denunciaron fueron quienes decidieron retirarse del caso, pues afirmaron que los presuntos abusos fueron una falsedad. “Realmente fue un asunto que se cerró, fue algo que tenía que pasar, ¿sabes? Y pasó de la mejor manera. Al final del día yo agradezco. Las mismas niñas salieron a decir que era una mentira en televisión y yo ya tengo mi ejercicio de ‘no acción penal’, que es cuando se cierra todo el caso... La verdaderas fans saben cómo soy, y ellas desde el principio siempre han estado apoyándome, siempre están conmigo y siempre mandándome buenos mensajes, y yo se los agradezco ahorita que estoy públicamente en la televisión les digo gracias”, dijo Mario para las cámaras de Ventaneando.

Además, se le vio mucho más maduro, comentó que la pandemia cambió totalmente la forma de ver la vida, que ahora más que nunca valora la vida, a sus seres queridos, a su novia, ¡y que no le gusta cargar con nada! Pura buena vibra. “La pandemia me orilló a la introspección 100%, sin duda alguna me hizo reflexionar sobre muchas cosas en la vida, y lo agradezco porque fue un tiempo que en verdad necesitaba. Después de reflexionar me di cuenta de que sí necesitaba este tiempo porque llevaba una vida muy agitada, estaba en esto y aquello y ya no me bajaba, porque era a lo que ya estaba acostumbrado” terminó diciendo Mario.

¡Mucho éxito en el lanzamiento de tu nueva canción “Brindo”, Mario!

